Inter: tante difficoltà dal punto di vista economico che non hanno fatto e non fanno paura all’amministratore delegato nerazzurro Marotta

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, in un evento a Forlì è stato intercettato da ‘Sky Sport’ che gli ha fatto alcune domande sui nerazzurri. Dalle difficoltà economiche a quanto fatto sul mercato dopo gli addii pesanti di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku fino alla questione rinnovi. Le parole del dirigente della ‘Beneamata’:

“Abbiamo dovuto veramente agire in modo molto veloce davanti a delle problematiche che si sono create, ma fa parte del gioco. Se alle spalle di una squadra che va in campo c’è una squadra forte dietro le quinte, evidentemente anche il grande problema diventa piccolo. Ho dei collaboratori come Ausilio e Baccin molto forti e siamo riusciti a compattare un ambiente che magari agli altri sembrava essere al limite del disfattismo. Rinnovo Lautaro? Siamo a buon punto, così come per gli altri. Da questo punto di vista grossi problemi non ne abbiamo”.