Screzio tra presidente e allenatore | Inter, affare anticipato a gennaio

Fra Tuchel e il Chelsea c’è differenza di vedute sull’impiego di un calciatore, così fra i due litiganti l’Inter gode e ne può approfittare per giocarsi l’offerta

La Champions League vinta dal Chelsea lo scorso anno per mano di un gruppo guidato da un determinato Tuchel è stata una rivelazione, ma adesso fra la società e il tecnico è nata qualche scaramuccia in merito all’impiego di Marcos Alonso. Il terzino spagnolo, infatti, conserva la sua condizione di titolare nonostante il club londinese avesse acquistato Ben Chilwell per 50 milioni di sterline dal Leicester cosicché ne prendesse il suo posto. Tuchel, dall’altro lato, non sembra però intenzionato a modificare i suoi piani di gioco su richiesta. Così la dirigenza del Chelsea, visibilmente infastidita, vorrebbe cedere Alonso nella prossima sessione di mercato e l’Inter sembra essere interessata a riprendere i negoziati dopo che lo spagnolo era già stato offerto nella trattativa per Lukaku.

Calciomercato, Inter all’attacco su Alonso del Chelsea

Non si esclude che il trasferimento a titolo definitivo di Marcos Alonso all’Inter possa diventare realtà già da gennaio. Le volontà dei due club sembrano essere vicine, l’unico scoglio da superare resta Tuchel ma il tecnico potrebbe avere poca voce in capitolo se dovesse essere messo davanti al fatto compiuto.