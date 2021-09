Irrompe il Milan | Vendetta Maldini e clamoroso addio Inter

L’Inter ha puntato un giocatore fondamentale per la zona mediana del campo, ma deve liberarsi di qualche ‘peso’ interno ed anticipare la concorrenza

Florentin Tolisso dovrebbe lasciare la Baviera a giugno 2022 in concomitanza con la scadenza del contratto che lo lega al Bayern Monaco. Dalla Germania arrivano conferme sull’interesse da parte dell’Inter, ma prima di giocarsi la propria carta dovrebbe dire addio ad uno tra Vecino e Gagliardini oltre che ad un Vidal ancora appeso a un filo nonostante il buon avvio di stagione. Alle spalle del club nerazzurro segue a ruota la Juventus, il cui centrocampo verrà sicuramente rivoluzionato da un Max Allegri che metterà tutti in discussione. Il profilo del francese potrebbe fare comodo come mezz’ala da inserimento. Ma la new entry è rappresentata dal Milan, su cui girano voci di un possibile addio di Kessie e che dunque necessita di un valido incursore in mediana. I rossoneri sono pronti a dare vita ad un derby di calciomercato con Maldini intenzionato a vendicarsi per l’affare Calhanoglu.

LEGGI ANCHE >>> Agoume: “Dopo l’Inter, sono diverso. Sono tornato in Francia per un motivo”

LEGGI ANCHE >>> “Inter temibile, Inzaghi si è evoluto” | 400 presenze per l’ex

Calciomercato Inter, gara sprint per Tolisso

Per l’Inter si tratterà di una vera e propria gara a tempo contro altre due corazzate del campionato italiano. Sebbene sia la favorita nel completamento dell’operazione di trasferimento a parametro zero deve continuare a macinare terreno e intensificare i contatti rispetto alle altre due contendenti, per evitare improvvisi sorpassi. L’innesto di Tolisso si rivelerebbe di qualità, innalzando il tasso tecnico di un centrocampo dalle caratteristiche piuttosto omogenee. Seguiranno ulteriori sviluppi della vicenda.