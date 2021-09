Inter: Alessandro Bastoni a rischio anche per il debutto dei nerazzurri in Champions League contro il Real Madrid. Nerazzurri irritati

Alessandro Bastoni, senza ombra di dubbio, non ci sarà nel match di campionato contro la Sampdoria di oggi (12.30) a causa di un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il difensore dell’Inter, però, rischia di saltare anche la partita contro il Real Madrid, il debutto di Champions League dei nerazzurri tanto atteso. Queste noie fisiche accusate dal giocatore classe 1999 hanno irritato la ‘Beneamata’; Bastoni, infatti, alla vigilia del match contro la Lituania aveva subito una contusione alla gamba destra.

Successivamente ha dato l’ok per giocare e il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini lo ha schierato titolare per tutti i 90′. Il risentimento alla gamba sinistra potrebbe essere dovuto ad una postura non corretta causata dalla prima contusione. Questo il motivo per cui, molto probabilmente, l’Inter è irritata per una situazione che avrebbe potuto essere gestita decisamente meglio.