Inter: tra poche ore avrà inizio il match tra la Sampdoria e i nerazzurri. Ufficiale la lista convocati della squadra di Inzaghi, i dettagli

Quest’oggi, alle ore 12.30 allo stadio ‘Luigi Ferraris’, andrà in scena Sampdoria-Inter. Simone Inzaghi è pronto a mettere in campo la migliore formazione possibile evitando così di sottovalutare un avversario ostico quale è la squadra ligure. Nella lista convocati non appare Alessandro Bastoni, a causa delle noie fisiche accusate nella giornata di ieri: torna, per la gioia del tecnico nerazzurro, Alexis Sanchez. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Sampdoria-Inter, Bastoni ‘molla’ e torna Sanchez: i convocati di Inzaghi

PORTIERI: Handanovic, Cordaz, Radu.

DIFENSORI: de Vrij, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Skriniar;

CENTROCAMPISTI: Dumfries, Gagliardini, Vecino, Sensi, Perisic, Calhanoglu, Vidal, Barella, Brozovic.

ATTACCANTI: Dzeko, Lautaro, Sanchez, Correa, Satriano.