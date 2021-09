Inter: i nerazzurri si preparano alla sfida di Champions League contro il Real Madrid senza il proprio top player. La speranza di Inzaghi

Alessandro Bastoni è indubbiamente una grandissima mancanza per l’Inter di Simone Inzaghi. Proprio per questo, i nerazzurri sperano di poter recuperare il calciatore in vista del debutto in Champions League contro il Real Madrid.

Soprattutto dopo il 2-2 contro la Sampdoria, la ‘Beneamata’ spera di essere al completo per giocarsi le sue carte e magari strappare subito un risultato di altissimo livello contro i ‘Blancos’ di Carlo Ancelotti. Ad oggi, comunque, Bastoni rimane in forse; nella giornata odierna ha effettuato un lavoro differenziato, quindi potrebbe anche essere risparmiato in vista del campionato evitando così altre ricadute.