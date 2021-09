Calciomercato Inter: subito un rendimento da favola per Lautaro Martinez che è pronto a rinnovare con i nerazzurri. E il club fiuta l’affare

Lautaro Martinez, soprattutto dopo l’addio di Romelu Lukaku, è diventato sempre più importante nell’Inter di Simone Inzaghi. In campionato sono già arrivati due gol in appena due presenze e domani sera c’è un test tanto complicato quanto affascinante; il debutto in Champions League dei nerazzurri contro il Real Madrid. Una partita in cui il ‘Toro’ deve dimostrare di essere definitivamente cresciuto anche in virtù dell’accordo raggiunto per il rinnovo con la ‘Beneamata’ che, in caso tornassero i top club a cercare il centravanti argentino, fiuta l’affare avendo evitato la scadenza del contratto. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lautaro inamovibile: ma se arrivano più di 100 milioni…

L’Inter, per Lautaro Martinez, ha già respinto tre offerte compresi i 90 milioni di euro proposti dall’Atletico Madrid e dal Tottenham con Lautaro che ormai è diventato un giocatore veramente importante per il club e infatti domani sarà quasi certamente titolare contro il Real Madrid. In passato era stato molto vicino ad approdare anche al Barcellona di Messi – che ormai si è trasferito al Psg – senza dimenticare anche il corteggiamento dei ‘Blancos’. Adesso, però, è pronto un rinnovo con tanto di adeguamento contrattuale per il numero 10 nerazzurro (oltre 6 milioni di euro netti a stagione fino al 2026) che ha più volte detto no a proposte varie da parte dei top club europei – così come l’Inter che lo ha blindato.

Se il suo livello continuerà ad essere quello visto fino ad oggi, comunque, è probabile che il suo valore di mercato superi facilmente i 100 milioni. Una cifra che potrebbe far tentennare i nerazzurri, se qualcuno arrivasse alla porta con una proposta del genere. Ad ogni modo, troppo ma veramente troppo presto per parlarne adesso. Il ‘Toro’ è felice a Milano così come la compagna Agustina e sua figlia, segna e domani ci sarà di fronte ai suoi tifosi in una di quelle notti che difficilmente si dimenticano; contro il Real Madrid venderà certamente cara la pelle come, del resto, con la maglia dell’Inter ha sempre fatto.