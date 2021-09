DIRETTA Champions LIVE, Inter-Real Madrid | La cronaca in tempo reale

La prima giornata di Champions League mette di fronte Inter e Real Madrid al Meazza. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter ospita il Real Madrid nel big match della prima giornata del gruppo D di Champions League. Da una parte i nerazzurri di Inzaghi vogliono partire con il piede giusto e far valere il rango di teste di serie per vendicare la doppia sconfitta della passata stagione. Dall’altro i blancos di Ancelotti puntano alla vittoria per mettere subito in discesa la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Meazza in tempo reale.