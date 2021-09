Inzaghi carica l’Inter prima del Real | Ecco la frase detta in spogliatoio

Le ultime Inter news riguardano la sfida Champions contro il Real Madrid. Ecco come Inzaghi ha caricato la squadra

L’attesa è finita. Questa sera in un ‘San Siro’ tutto esaurito per quello che consentono le norme anti Covid (circa 37mila spettatori, ndr) l’Inter farà il suo esordio in Champions League contro il temibilissimo Real Madrid. Reduci da una stagione difficile, i blancos sembravano aver svoltato con il cambio in panchina da Zidane ad Ancelotti e si candidano ad essere una delle candidate alla vittoria della coppa dalle grandi orecchie. Ma i nerazzurri sono pronti a vender cara la pelle in questo gruppo D che comprende anche Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol. Dopo tre campagne europee (con Spalletti prima e due volte con Conte poi) in cui l’Inter non è riuscita a passare il girone, il primo obiettivo diventa quello di qualificarsi per gli ottavi di finale. Simone Inzaghi sa come si fa: lo scorso anno ci è riuscito con la Lazio, chiudendo al secondo posto da imbattuto. A tal proposito, il ‘Corriere dello Sport’ oggi in edicola rivela la frase pronunciata dal tecnico nello spogliatoio nerazzurro per caricare la squadra in vista del big match col Real: “Non bisogna avere paura, sfide del genere sono belle da vivere“.