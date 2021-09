DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Bologna | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Bologna di Mihajlovic nella quarta giornata di Serie A. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter riceve il Bologna nel terzo anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A. Da un lato i nerazzurri campioni d’Italia di Inzaghi vogliono tornare al successo dopo il pareggio di domenica scorsa con la Samp ed il ko in Champions contro il Real. Dall’altro i rossoblu dell’ex Mihajlovic – che hanno gli stessi punti in classifica – vanno a caccia di un risultato positivo per rimanere imbattuti. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Meazza in tempo reale.