Dal tandem argentino a Dumfries | I ballottaggi per Inter-Bologna

L’Inter è impegnata col Bologna nell’anticipo della quarta giornata di campionato ed Inzaghi potrebbe schierare qualche novità dal primo minuto

L’anticipo della quarta giornata di Serie A vede affrontarsi Inter e Bologna, appaiate ad appena due punti dietro il terzetto capolista composto da Roma, Milan e Napoli. I nerazzurri sono reduci dal pareggio dolceamaro con la Sampdoria, mentre i rossoblù sono usciti vittoriosi dalla sfida contro l’Hellas Verona. Una gara tutta da seguire che conta di essere la settantacinquesima nella storia in una cornice di pubblico che punta al tutto esaurito, con un bottino positivo complessivo nettamente a favore della squadra di Inzaghi. Il tecnico si trova adesso a valutare qualche modifica rispetto agli schieramenti delle scorse giornate.

Inter-Bologna, le possibili formazioni

Inzaghi dovrebbe lasciare intatta la solida linea difensiva, con qualche ritocco a centrocampo e in attacco. Sulla fascia destra, infatti, potrebbe fare il suo esordio dal primo minuto Denzel Dumfries, mentre al centro potrebbe giocare un carico Arturo Vidal al posto di Hakan Calhanoglu. Del tutto inedito il tandem d’attacco che potrebbe vedere i due argentini Lautaro Martinez e Joaquin Correa far faville con Edin Dzeko a riposo. Indisponibili Sensi ed ovviamente Eriksen. Sul versante Bologna, Mihajlovic dovrebbe mantenere intatti gli schemi con Orsolini in vantaggio su Skov Olsen e Barrow preferito a Sansone. Panchina per Soumaoro, l’ex Arnautovic alla carica dall’inizio.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Correa. ALL. Inzaghi.

A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, Bastoni, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sanchez, Dzeko.

Indisponibili: Brazao, Eriksen, Sensi.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez; Orsolini, Soriano, Svanberg, Barrow; Arnautovic. ALL. Mihajlovic.

A disposizione: Bardi, Amey, Binks, Dijks, Mbaye, Soumaoro, Theate, Vignato, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk.

Indisponibili: Kingsley, Schouten.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Assistenti: Di Vuolo-Imperiale.

IV uomo: Gariglio.

Var: Guida.

Avar: Paterna.