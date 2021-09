Milan Skriniar ha già detto sì | Addio all’Inter per 60 milioni di euro

Calciomercato Inter: Milan Skriniar è uno dei giocatori migliori in casa nerazzurra ma da qui in avanti ci potrebbero essere tante sorprese

La sconfitta dell’Inter contro il Real Madrid di mercoledì scorso, soprattutto per com’è maturata, ha fatto sicuramente male ai nerazzurri. Soprattutto ad alcuni come Milan Skriniar che tengono decisamente alla ‘Beneamata’. Gli stessi ‘Blancos’, però, potrebbero affondare il colpo sullo strepitoso difensore centrale slovacco a partire da questa estate: lui ne sarebbe già convinto. Per tutte le altre news CLICCA QUI. Dal danno alla beffa per l’Inter di Simone Inzaghi; o, almeno, in Spagna ne sono sicuri: il Real Madrid vuole Skriniar e Skriniar vuole il Real Madrid. Il difensore centrale slovacco, secondo ‘Diariogol’, non sarebbe contento della piega intrapresa dal progetto dei nerazzurri dopo gli addii dolorosissimi di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku.

Calciomercato Inter, affondo Real Madrid per Skriniar: dalla Spagna sicuri

Proprio per questo motivo, l’ex Sampdoria si sarebbe già accordato con i ‘Blancos’ che potrebbero preparare la loro mossa già la prossima estate per sostituire Raphael Varane, approdato al Manchester United da qualche mese. Il classe 1995 ha il contratto in scadenza nel 2023, quindi potrebbe lasciare Milano ad un costo al ribasso. Non oltre i 60 milioni di euro che Marotta e colleghi non rifiuterebbero considerando le difficoltà economiche del club e la volontà del giocatore.

Da quanto ci risulta, tuttavia, Skriniar sta benissimo a Milano e vorrebbe diventare una della colonne dell’Inter anche per il futuro. Al contrario di quanto dicono in Spagna, il nazionale slovacco crede ancora nel progetto nerazzurro nonostante le molte difficoltà.