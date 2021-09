Calciomercato Inter: i nerazzurri puntano un giocatore in difesa in vista della prossima stagione. In pole c’è un giocatore di Serie A

Dopo lo scudetto conquistato l’anno scorso, l’Inter di Simone Inzaghi ha perso tanto potenziale offensivo a causa della crisi economica che ha colpito duramente Suning e i nerazzurri. Tuttavia, grazie al lavoro di Marotta e colleghi, la situazione non è degenerata ulteriormente. sono arrivati giocatori importanti a Milano come Dzeko e Correa oltre a Calhanoglu e Dumfries. Ad ogni modo, per la prossima stagione la ‘Beneamata’ vuole rinforzarsi in difesa: piace Bremer del Torino. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, piace Bremer del Torino: servono 10 milioni

All’Inter piace tantissimo Bremer del Torino. I nerazzurri monitorano con grandissima attenzione il classe 1997 accasato al Torino. Con i contratti in scadenza di Aleksandar Kolarov e Andrea Ranocchia, il centrale dei ‘Granata’ può essere l’uomo giusto per ringiovanire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista del prossimo anno proprio nel reparto più debole, almeno per quanto riguarda le seconde linee.

Il brasiliano fino ad oggi ha raccolto quattro presenze in campionato condite da un gol e ha il contratto in scadenza nel 2023. Per questo il suo prezzo potrebbe facilmente oscillare intorno ai dieci milioni di euro. Un affare, considerando età, caratteristiche e potenzialità del giocatore.