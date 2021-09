Preziosi vende il Genoa e lo avvicina all’Inter: affare a zero

Calciomercato Inter: i nerazzurri non si fermano davvero mai e in vista del futuro puntano a rinforzare notevolmente la propria difesa

Il reparto difensivo dell’Inter, in confronto al centrocampo e all’attacco, è forse quello meno completo della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. E infatti, questa estate, Marotta e colleghi tenteranno di puntellare la rosa nel tentativo di renderla ancora più competitiva, ringiovanendola se possibile: in tal senso, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Andrea Cambiaso del Genoa. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Cambiaso a zero dopo la cessione del Genoa da parte di Preziosi

Andrea Cambiaso potrebbe approdare all’Inter la prossima estate a parametro zero. Il suo contratto con il Genoa, infatti, scade nel 2022. I nerazzurri, come altri club italiani di rilievo, è molto interessata al giovane calciatore classe 2001 italiano che in questo inizio di stagione ha già segnato un gol e fornito due assist ai suoi compagni di squadra dimostrandosi una delle maggiori rivelazioni della stagione attualmente in corso.

L’addio dell’ormai ex Presidente del ‘Grifone’ Preziosi, in eccellenti rapporti con il club nerazzurro, potrebbe effettivamente dare il via libera all’addio a zero di Cambiaso che tra dieci mesi sarà presumibilmente svincolato. L’Inter, più di un pensiero per il prossimo anno, ce lo ha già fatto.