Affare con Mourinho: ecco il vice Brozovic per Inzaghi

Ultime di calciomercato, con l’esubero della Roma di Mourinho potrebbe far comodo all’Inter di Simone Inzaghi. Ecco i dettagli

A Mourinho non piace proprio, la tribuna di ieri ha rappresentato solo una ulteriore conferma. Parliamo di Gonzalo Villar, appunto del tutto fuori dai piani del tecnico di una Roma tornata alla vittoria contro l’Udinese e ora a -1 dall’Inter di Inzaghi. Proprio coi nerazzurri, il club dei Friedkin potrebbe tornare a fare affari nella prossima sessione di calciomercato. Dopo Dzeko, ecco appunto lo spagnolo Villar già nei radar di Milan e Juventus. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calhanoglu: “Favoriti per lo scudetto”. Poi retroscena su Inzaghi

Calciomercato Inter, Mourinho ‘manda’ Villar: lo spagnolo come vice Brozovic

LEGGI ANCHE >>> Inzaghi esulta: ingaggio triplicato, l’Inter lo blinda

La Roma potrebbe essere disponibile alla cessione in prestito con diritto di riscatto del classe ’98 ex Elche, fin qui impiegato per appena 69′ e mai in campionato. Per l’Inter può rappresentare una pista valida, poiché Villar è giovane e con un potenziale da molti ritenuto molto importante. Inoltre avrebbe le caratteristiche per ricoprire il ruolo – ora vacante: Barella resta un ‘adattato’ – di vice Brozovic.