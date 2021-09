L’Inter può anticipare l’operazione nel prossimo calciomercato di gennaio, sfruttando l’accordo che a quanto pare è già stato raggiunto

Uno dei ‘problemi’ più seri dell’Inter di Inzaghi è, senza dubbio, il portiere. Quasi in ogni partita ormai, compresa l’ultima con l’Atalanta, Samir Handanovic conferma infatti di aver del tutto imboccato il viale del tramonto. L’Inter avrebbe voluto sostituirlo già alla fine della scorsa stagione, ma la mancanza di risorse economiche glielo ha impedito: considerata impossibile ter Stegen, l’obiettivo numero uno era rappresentato da quel Musso che, ironia della sorte, è stato tra i migliori in campo nel match di sabato scorso a San Siro. Adesso il prescelto per l’eredità dello sloveno, difeso dalla Curva Nord con uno striscione, sarebbe Victor Onana in scadenza con l’Ajax.

Il forte interesse per il portiere camerunense è stato confermato anche da Marotta, naturalmente in ‘marottese’, con il ‘Corriere dello Sport’ che non esclude un possibile approdo del 25enne in anticipo, ovvero nel prossimo calciomercato di gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Ronaldo ‘inguaia’ l’Inter: 110 milioni di euro

Calciomercato Inter, Onana in anticipo: c’è già un accordo

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Stando al quotidiano romano, l’Inter ha già un accordo con Onana (ora fuori rosa) e il suo entourage. Un accordo che la mette davanti a tutte le altre pretendenti, Napoli di Spalletti incluso, con la possibilità – volendo – di ‘forzare’ il suo arrivo ad Appiano in anticipo rispetto ai tempi. E alla scadenza del contratto. Ovviamente per avere Onana a metà stagione, il club di viale della Liberazione dovrebbe pure accordarsi con l’Ajax per il cartellino. Le parti potrebbero trovare un’intesa sulla base di un piccolo indennizzo.