Calciomercato Inter: Ronaldo mette nei guai i nerazzurri in vista della prossima estate che potrebbe decidere le sorti di un calciatore

L’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus e il conseguente ritorno al Manchester United hanno fatto tanto scalpore. Parliamo di un personaggio indubbiamente influente nel mondo del calcio che, quindi, potrebbe benissimo mettere bocca su questioni di calciomercato con la società. In caso di addio di Paul Pogba, ad esempio, i ‘Red Devils’ potrebbero pensare a Nicolò Barella per sostituirlo anche ‘grazie’ a CR7. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Barella per il dopo Pogba

Secondo ‘Marca’, in caso di eventuale addio di Paul Pogba dal Manchester United, i ‘Red Devils’ hanno in mente come prima scelta Franck Kessie che ha il contratto in scadenza a giugno e che stuzzica tantissimo anche il Psg come parametro zero. Le alternative sono Declan Rice del West Ham e Ndombele del Tottenham che però non scaldano più di tanto. L’ultima lussuosissima alternativa a centrocampo è Nicolò Barella. E’ qui che entrerebbe in gioco Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United di recente.

Il club inglese, per la stella dell’Inter, potrebbe arrivare ad offrire ben 70 milioni di euro per il cartellino più 8 milioni netti a stagione per cinque anni: un investimento da 110 milioni per il classe 1997 sardo. Operazione ovviamente complessa considerando l’attaccamento alla maglia del giocatore e la volontà dell’Inter di blindarlo. Ma il mercato è strano e, soprattutto, rifiutare il Manchester United non è una cosa di tutti i giorni.