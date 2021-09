By

Le parole del vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti prima del delicato match contro lo Shakhtar di Roberto De Zerbi

Marotta non è partito alla volta di Kiev a causa di un piccolo problema fisico, così è toccato a Javier Zanetti parlare prima della sfida contro lo Shakhtar valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions: “Abbiamo grandi ricordi di questa città – ha esordito il vicepresidente dell’Inter al microfono di ‘Mediaset infinity’ – Mi auguro che questi ragazzi vadano avanti il più possibile. Tengono molto alla maglia, spero in una grande prestazione stasera”.

“Inter più forte dell’anno scorso? E’ una squadra diversa – ha risposto Zanetti – Sono cambiato gli uomini, ma abbiamo alternative importanti. Inzaghi lo vedo bene, convinto delle sue idee. E’ uno preciso che cura i dettagli, poi la squadra lo segue. Non è decisiva? Non lo è, ma è una gara senz’altro importante. Se ripetiamo la prestazione col Real Madrid, porteremo a casa la vittoria”. Chiosa sulle difficoltà del club: “Ci saranno altri momenti difficili, anche perché le altre squadre si sono attrezzate. Dobbiamo aspettarci delle difficoltà, tutte da superare però per il bene del club”.