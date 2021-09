Ginter: offerto a parametro zero all’Inter ma per il momento le priorità sono altre

Inter, il difensore Matthias Ginter continua ad essere accostato alla squadra nerazzurra dai media tedeschi ma per il momento sono solo rumors

I rumors che giungono dalla Germania accostano alcuni calciatori tedeschi alla squadra nerazzurra. Dopo il portiere Bernd Leno, adesso anche il difensore Matthias Ginter. In ogni caso, almeno per il momento, i due calciatori non sono sul taccuino dei dirigenti della squadra milanese, che per il momento si stanno occupando del dopo Hamdanovic e hanno Andre Onana come scelta quasi definitiva. In ogni caso il 27enne difensore è stato proposto a parametro zero, una formula che ha visto spesso sia Ausilio che soprattutto Marotta fare ottimi affari come Stefan De Vrij o Hakan Calhanoglu.

In ogni caso non è da escludere che dopo il mercato di gennaio, certe occasioni possano diventare interessanti anche basandosi sulla rosa della squadra nerazzurra che ha diversi difensori come D’Ambrosio, Kolarov e Ranocchia, con il contratto in scadenza e un’età non più verdissima, ma per il momento le priorità, nonostante l’insistenza dei media tedeschi, sono sicuramente altre.