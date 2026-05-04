Sfogo Dimarco dopo lo Scudetto: “A chi diceva che ero finito”

Il terzino dell’Inter e la forza del gruppo dietro al Tricolore numero 21: “Siamo sempre stati uniti, anche nei momenti in cui venivamo messi in discussione”

Dimarco è uno degli uomini simbolo dello Scudetto dell’Inter numero 21. Il terzino ha sfornato la bellezza di 18 assist, mai nessuno come lui in Serie A.

Per il classe ’97 si tratta del secondo Tricolore in maglia nerazzurra: “Questo Scudetto sa di ripartenza – ha dichiarato alla tv ufficiale del club – Dopo le delusioni della passata stagione, siamo ripartiti con staff e gruppo squadra. Abbiamo lavorato duramente arrivando a questo grande traguardo”.

Dimarco ha rimarcato la forza del gruppo, che poi è stato uno dei segreti di questo Scudetto: “Siamo stati sempre uniti. Anche nei momenti in cui venivamo criticati e messi in discussione. A tutto ciò abbiamo sempre risposto sul campo“.

In conclusione il numero 32 si toglie qualche sassolino dalla scarpa, a proposito delle critiche che ha ricevuto l’anno scorso: “La vittoria di questo campionato la dedico alle persone a me vicine, ma pure a chi diceva che ero finito al termine della scorsa stagione“.