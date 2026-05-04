Scambio con Locatelli e addio Inter: regalo Juve a Spalletti

Giro di centrocampisti nella prossima sessione di mercato: affare da 50 milioni di euro per nerazzurri e bianconeri

Negli ultimi anni Inter e Juventus hanno dato vita a battaglie epiche in campo, con partite finite 4-4, 4-3 e 3-2. Ma gli obiettivi non erano gli stessi: i nerazzurri hanno sempre lottato per lo scudetto, mentre i bianconeri al massimo puntavano ad un piazzamento Champions. Con il campionato giunto al termine, le prossime sfide saranno sul calciomercato, con molti obiettivi comuni ai due club, soprattutto a centrocampo.

Tra questi, come rivelato dal sito tedesco fussballdaten, c’è Exequiel Palacios, 27enne mediano argentino che milita in Bundesliga. Forti di un contratto rinnovato l’anno scorso e in scadenza soltanto nel 2030, il Bayer Leverkusen spara alto per il suo cartellino: 50 milioni di euro. Anche perché oltre ai due club di Serie A ci sono anche molto altre pretendenti. Si va dai due club di Manchester ad Al Nassr e Al Ahli in Arabia Saudita.

Le Aspirine puntano a tenerlo almeno per un’altra stagione, ma Palacios sogna di fare il salto di qualità in un top club con un ingaggio ben più alto rispetto ai 7,5 milioni di euro lordi che percepisce adesso. L’Italia è una destinazione gradita, con la Juve che sembra favorita (l’Inter ha altre priorità in quel ruolo) e che starebbe pensando di proporre uno scambio con Manuel Locatelli per abbassare il prezzo.