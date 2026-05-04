Bastoni al Barcellona, l’annuncio di Marotta dopo lo Scudetto

Il Presidente dell’Inter sul numero 95, reduce da una stagione complicata: “Ha commesso un’ingenuità. L’abbiamo aiutato, perché quando un giovane sbaglia è giusto correggerlo”

Marotta ha toccato anche l’argomento mercato all’indomani della vittoria dello Scudetto dell’Inter, il decimo personale del dirigente varesino ma anche il primo nelle vesti di Presidente del club nerazzurro.

Nello specifico, a ‘Radio Anch’io lo Sport’, Marotta ha parlato di Alessandro Bastoni, reduce da una stagione a dir poco complicata: “È stato sfortunato in certi episodi e manifestazioni che ha avuto. Si è reso protagonista di un’ingenuità – con riferimento alla simulazione in Inter-Juve, ndr – tuttavia il primo ad accorgersene è stato lui. Noi l’abbiamo aiutato, perché quando un giovane sbaglia è giusto correggerlo”.

Marotta: “Bastoni vuole rimanere”

Come noto, Bastoni è un obiettivo concreto del Barcellona. Insomma, ad oggi il big indiziato a partire, anche se Marotta allontana l’ipotesi di un divorzio dal centrale di Casalmaggiore: “È un grande campione e su di lui ci sono gli occhi puntati delle big. Non nascondo quello del Barcellona, però si tratta di un interessamento non ufficiale e non concreto. Lui è un nostro giocatore e ha voglia di rimanere. E noi siamo contenti di questo”.

Mercato Inter, Ausilio a Oaktree: “Bisogna continuare a investire”

Di mercato, seppur a grandi linee, ha risposto pure Piero Ausilio nell’intervista a ‘Pressing’ durante i festeggiamenti per il ventunesimo tricolore: “Qualcosa faremo, visto che ci sono giocatori in scadenza di contratto e che c’è sempre la voglia di migliorarsi“.

Ausilio lancia un messaggio forte e chiaro all’indirizzo della proprietà: “Pensare di avere una squadra sempre forte richiede comunque la necessità di continuare a investire, nonché di aggiornare il livello di un gruppo che è competitivo ma può essere migliorato. Ma al mercato penseremo dopo la Coppa Italia, alla quale teniamo tantissimo”, ha concluso il Ds interista.