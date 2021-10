L’Inter venderà altri big

Il bilancio 2021 dell’Inter si è chiuso con una perdita record di 245,6 milioni di euro. Se non cambia la proprietà, in estate ci sarà un ulteriore ridimensionamento

Le rassicurazioni di Antonello sul presente e sul futuro dell’Inter, all’indomani dell’ufficialità del rosso record di bilancio, sono quasi un insulto alla nostra intelligenza e a quella dei tifosi non talebani. Ma quale club messo in sicurezza, la verità è che lo stesso prosegue spedito verso un ulteriore ridimensionamento a meno che non venga davvero comprato da qualche sceicco. Nella prossima estate, quindi, addio ad altri big per sopravvivere e fare cassa. Quella cassa che Suning non può più riempire direttamente o indirettamente per i motivi che ormai tutto conoscono. Lautaro in testa, poi Barella, Bastoni e Skriniar: questi i quattro che rischiano di non esserci nell’Inter 2022/2023.