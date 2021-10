Calciomercato Inter: non un momento idilliaco per Alexis Sanchez in nerazzurro che infatti a gennaio potrebbe salutare. Il piano B del club

L’Inter è tornata alla vittoria contro il Sassuolo grazie alle reti di Edin dzeko e Lautaro Martinez, ma non tutti sono nel momento migliore della propria stagione. Basti pensare ad Alexis Sanchez che tra polemiche social e volontà di ritagliarsi più spazio in nerazzurro non sta vivendo un periodo proprio idilliaco: a gennaio potrebbe lasciare la ‘beneamata’ con Giacomo Raspadori pronto a prendere il suo posto. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Raspadori al posto di Sanchez: il piano B dei nerazzurri

Non il momento migliore all’Inter per Alexis Sanchez; pochi minuti in campo e un infortunio che lo ha accompagnato fino a questo inizio di stagione, il che sembrerebbe aver minato la sua volontà di rimanere a Milano. Per questo Marotta e colleghi, a gennaio, pensano di rimpiazzarlo con Giacomo Raspadori del Sassuolo dove non è un titolarissimo.

Con l’addio del cileno, il monte ingaggi respirerebbe (prende oltre sette milioni netti a stagione) e comunque i rapporti fra lo stesso Marotta e Carnevali sono a dir poco eccellenti. L’Inter potrebbe strapparlo in prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 20 nel 2023. Un prestito coperto da un’altra uscita, verosimilmente quella di Martin Satriano che piace tanto ai neroverdi.