Marcelo Brozovic resta al centro delle voci di calciomercato visto che il suo contratto con l’Inter è ancora in scadenza a giugno 2022

Prima di Sassuolo-Inter Marotta ha detto apertamente che assieme ad Ausilio è al lavoro per i rinnovi contrattuali. Il più spinoso è sicuramente quello di Brozovic, dato che il centrocampista croato è in scadenza a giugno 2022 e un accordo fra le parti sembra essere ancora lontano. Il classe ’92, faro della squadra di Inzaghi, vorrebbe sui 5-6 milioni di euro netti, mentre il club nerazzurro non andare oltre i 5 milioni bonus inclusi. Possibile un accordo a metà strada, a 5 netti che è poi quanto prende Calhanoglu. La trattativa è comunque complessa, con l’ex Dinamo Zagabria che fa ovviamente gola a tanti club dato che dall’inizio del prossimo anno sarebbe ingaggiabile a parametro zero.

Tra questi il Tottenham dell’ex Juve Fabio Paratici e la stessa Juventus. Occhio inoltre al Paris Saint-Germain dell’ex interista Leonardo. La pista che conduce a Parigi è stata rilanciata stamane da ‘La Gazzetta dello Sport’ e ha senz’altro delle fondamenta, considerato che il 28enne è stato vicino ai transalpini un anno fa nell’ambito di uno scambio, poi naufragato, con Paredes.

Calciomercato Inter, il Psg può battere tutti per Brozovic (a zero)

In questi anni, specie nella passata estate, il Psg ci ha abituato a grandi colpi a zero grazie a offerte in grado di sbaragliare in un sol colpo la concorrenza. Ecco perché non ci sorprenderebbe una proposta importante per Brozovic, diciamo anche superiore alle sue ‘pretese’ – per esempio da 7 milioni netti per quattro anni, qualcosa come complessivi 28 milioni di euro – che naturalmente metterebbe immediatamente l’Inter spalle al muro. Il tutto nonostante i buoni rapporti, vedi l’affare Hakimi, che intercorrono fra le due dirigenze…