Summit dopo la sosta: 30 milioni per la firma anti-Juve

Calciomercato Inter: i nerazzurri sono sempre in movimento anche fuori dal campo con le tante questioni riguardanti i rinnovi da sbrogliare

Ottimi i risultati in campionato e tanta volontà di passare il girone di Champions League dopo tantissimi anni, ma l’Inter pensa anche a fare grandi cose fuori dal campo. Marotta e colleghi stanno infatti lavorando sotto traccia per il futuro dei nerazzurri, soprattutto per la questione dei rinnovi che riguarda principalmente, dopo aver concluso in maniera positiva quello di Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, futuro Brozovic, solito destino di Barella

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, dopo aver risolto con successo la questione rinnovo con Lautaro Martinez, adesso arriverà il turno di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, imprescindibile per Simone Inzaghi, ha il contratto in scadenza nel 2022 ma l’Inter non ha la minima intenzione di lasciarlo andare via a parametro zero la prossima estate. Ecco, quindi, che i nerazzurri dopo la sosta delle nazionali hanno in programma un incontro con il padre e agente del giocatore con l’obiettivo di prolungare ulteriormente il contratto dell’ex Dinamo Zagabria.

Marotta e colleghi sono fiduciosi di chiudere l’affare intorno ai 5 milioni di euro – stessa cifra di ‘capitan futuro’ Nicolò Barella – fino ad almeno il 2024 (30 milioni lordi). Questo significherebbe chiusura pressoché decisiva nei confronti di top club come Juventus, Tottenham e Psg. Soprattutto per i bianconeri, dato che al tecnico Massimiliano Allegri Brozovic piace tantissimo e come affare a zero Agnelli avrebbe dato il via libera alla dirigenza della ‘Vecchia Signora’.