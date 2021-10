Calciomercato Inter, rinnovo col Napoli: arriva l’annuncio di Insigne

Lorenzo Insigne ed il Napoli sono ancora distanti, l’Inter vigila e confida sulla parola data in estate

Lorenzo Insigne ed il Napoli non hanno ancora trovato l’accordo sul rinnovo del contratto. La trattativa che sta portando avanti l’agente Vincenzo Pisacane ed il direttore sportivo Partenopeo, Giuntoli, non arriva a conclusione. Un matrimonio rimandato o che, forse, “nun s’ha da fare“. Aurelio De Laurentiis, ha sempre ribadito la sua posizione: rinnovo con il 50% circa dell’ingaggio ed i colloqui con l’agente del calciatore ad oggi non hanno prodotto nulla di positivo. Ma Il campione d’Europa, e simbolo del Napoli dell’ultimo quinquennio, non ci stà.

Su di lui vigila sempre l’Inter che, secondo i rumors di mercato della scorsa sessione, sarebbe un “promesso sposo” per giugno, ovvero quando scadrà il contratto di Lorenzo Insigne. Ipotesi che è solo ed esclusivamente legata ad un mancato accordo tra il capitano degli azzurri e la proprietà Partnopea.

Calciomercato Inter, Insigne allontana (per ora) il rinnovo col Napoli

La telenovela tra Lorenzo Insigne ed il Napoli prosegue e scrive l’ennesimo capitolo. Il calciatore napoletano, è intervenuto in collegamento al Festival di Trento, lasciando importanti dichiarazioni. “Ho un contratto in scadenza il 30 giugno 2022, ma voglio rimanere concentrato sul campo. Per questo c’è il mio procuratore che sta lavorando ed ha parlato con il Presidente. Non è una questione facile”.

Messaggio che alimenta i dubbi sulle tempistiche di un eventuale rinnovo, soluzione gradita al calciatore. Ad oggi non è semplice fare previsioni, nonostante le frecciate di De Laurentiis soprattutto a ridosso dell’inizio della stagione. Come detto, l’Inter vigila, ma non solo. Anche il Liverpool aveva messo gli occhi sul talento di Frattamaggiore.

Giovanni Parisio