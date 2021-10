Supercoppa Inter-Juventus, ‘tensione’ sull’asse Milano-Torino: i dettagli

Inter-Juventus è già cominciata: i due club si danno battaglia a distanza, ecco il perchè

Inter-Juventus è già iniziata. L’asse Milano-Torino si surriscalda per via della Supercoppa Italiana. Secondo quanto riferisce Tuttosport, i due club sono in una fase di scontro per via della data da stabilire per disputare la finale del trofeo. Ieri l’Autorità per il turismo arabo ha dato disponibilità a giocare il match in Arabia Saudita per il 22 dicembre 2021.

Da Milano fanno trapelare che la data indicata non soddisfa le esigenze dei nerazzurri, i quali vorrebbero giocarla nel mese di gennaio. Da Torino, invece, confermerebbero la proposta avanzata dal Paese ospitante. La Lega di Serie A ancora non si è espressa a riguardo, il derby d’Italia si accende ed inizia la sua partita a distanza.

Supercoppa Inter-Juventus il 22 dicembre, c’è un precedente

Il derby d’Italia di Serie A Inter-Juventus è in programma per il 24 ottobre, ma il match si scalda a distanza. I nerazzurri vorrebbero spostare la data della finale di Supercoppa Italiana a gennaio, mentre da Torino sono del parere opposto. Giocare il 22 dicembre vuol dire rinviare la 18esima giornata di campionato, turno infrasettimanale, dove l’Inter dovrebbe ospitare il Torino, mentre i bianconeri il Cagliari.

C’è già un precedente. però, in cui il trofeo è stato conteso in questa data. Proprio il 22 dicembre di 2 anni fa, si sfidavano Juventus e Lazio per la Supercoppa Italiana sempre in Medio Oriente, rinviando la giornata di campionato per i due club. La palla passa alla Lega di Serie A che ha da gestire questa patata bollente.