Dubbio Scaloni su Lautaro, preoccupazione Inter ma non troppo

Il commissario tecnico della Nazionale argentina ha fatto un annuncio in merito alle condizioni fisiche di Lautaro Martinez ancora in ritiro

Nonostante l’equipe medica della rappresentativa argentina abbia appurato che si sia trattato soltanto di un lieve affaticamento muscolare, l’infortunio di Lautaro Martinez occorso nell’allenamento di rifinitura prima della partita contro il Paraguay lascia ugualmente qualche segno di preoccupazione. Non soltanto per la stessa Nazionale argentina che ne monitorerà l’andamento, ma anche e soprattutto per l’Inter di Inzaghi che sarà a corto di personale in occasione della sfida con la Lazio. Intanto il commissario tecnico della ‘Albiceleste’ ha dichiarato che non è sicuro della presenza del ‘Toro’ contro l’Uruguay e che chiunque dovesse prendere il suo posto garantirà una prestazione soddisfacente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, gratis l’erede di Sanchez: occasione da una rivale

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovo bomber a gennaio: ‘solo’ 5 milioni di euro

Infortunio a parte, “Lautaro felice all’Inter” sostiene l’agente

La preoccupazione destata dall’infortunio di Lautaro Martinez può limitarsi ad un semplice incidente di percorso, visto che l’attaccante è già in fase di pieno recupero ed è costantemente tenuto sotto osservazione. Quel che più può rasserenare i supporters nerazzurri sono le secche parole dell’agente Alejandro Camaño a ‘Tuttosport’: “Lautaro è felice di stare a Milano e vestire la maglia dell’Inter”.