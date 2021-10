Calciomercato Inter, gratis l’erede di Sanchez: occasione da una rivale

Il Napoli valuta il futuro di Dries Mertens, da poco rientrato alla corte di Spalletti. In caso di addio a zero potrebbe pensarci l’Inter

L'Inter lancia un occhio sempre molto vigile sul mercato dei futuri svincolati, alla luce anche dei noti problemi finanziari che limitano le mosse in entrata del club di Suning. L'ultimo bilancio parla chiaro, con un passivo da oltre 200 milioni che spaventa. Ciononostante Marotta e soci continuano ad esplorare le diverse strade che propone il mercato, tra cui proprio quella che conduce ai calciatori che saranno presto acquistabili a costo zero. Tra questi potrebbe tornare in auge un vecchio pallino made in Napoli.

Calciomercato Inter, Mertens torna in campo: occasione a zero

In casa Napoli si valuta il destino di Dries Mertens, reduce da problemi fisici e solo di recente tornato totalmente agli ordini di Spalletti. Il club di De Laurentiis potrebbe però non esercitare l’opzione del contratto e lasciarlo andare via a zero a giugno vista sia l’età che l’ingaggio, oltre ai tanti acciacchi fisici.

Mertens dunque può essere offerto all’Inter nel ruolo di post Sanchez ma sono da valutare principalmente proprio le condizioni fisiche e dovrebbe abbassare le pretese dal punto di vista economico.