Lippi: “Per lo Scudetto le più accreditate sono Milan, Napoli e Inter ma non escludo la Juve”

Inter, l’ex allenatore Marcello Lippi ha voluto dare il suo parere sul campionato di serie A e nello specifico sulle favorite per la vittoria dello Scudetto

E’ stata veramente una manifestazione pienamente riuscita il ‘Festival dello sport’ che si sta concludendo oggi a Trento. Sono intervenuti tantissimi addetti ai lavori tra ex calciatori, allenatori e vari personaggi, che hanno reso sicuramente molto interessante la kermesse. Tra i tanti ospiti, era presente anche l’ex allenatore Marcello Lippi. L’ex tecnico della Nazionale italiana Campione del Mondo nel 2006, ha voluto dare il suo parere sul campionato italiano e naturalmente, sulle favorite per lo scudetto. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Sulla base di quello che stiamo vedendo, le più accreditate sono Milan, Napoli e Inter. La Juventus ha già fatto delle rincorse di un certo tipo e non bisogna escluderla troppo presto. Le altre le vedo ancora un po’ indietro“.

L’ex allenatore probabilmente si riferiva alla Juve della stagione 2015/2016, che dopo tre giornata aveva racimolato solo un punto e all’ottava giornata era addirittura 14esima. L’inizio di questa stagione sicuramente non è positivo per la squadra allenata da Massimiliano Allegri, ma al momento, siamo alla settima giornata, si trova in sesta posizione a pari merito con Atalanta Bologna e Lazio.