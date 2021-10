Sensi è out da metà settembre a causa di una distrazione del collatarale del ginocchio destro

Buone notizie per Inzaghi, Stefano Sensi verso il completo recupero. Fuori da metà settembre a causa di una distrazione del collaterale del ginocchio destro, rimediata nella gara del ‘Ferraris’ contro la Sampdoria, come riporta ‘Sky Sport’ oggi il centrocampista nerazzurro ha svolto una parte della seduta di allenamento con i suoi compagni. Ovviamente ad oggi è impensabile possa rientrare già sabato contro la Lazio, così come in Champions martedì prossimo con lo Sheriff. Più plausibile un recupero per il derby d’Italia con la Juventus del 24 ottobre.