GAZZETTA DELLO SPORT / Questi i titoli dedicati all’Inter dal quotidiano milanese:

LAZIO-INTER Inzaghi va all’attacco di un Sarri… senza difesa

Lazio-Inter, la sfida degli opposti

LA DIFESA PIU’ BATTUTA DELLE SETTE SORELLE E IL MIGLIOR ATTACCO CHI SI PRENDE L’AREA?

Correa affaticato Nerazzurri in ansia Il Tucu chiama per tranquillizzare

Immobile scalpita Ritorno in campo sempre più sicuro per il big match

Dejan Stankovic “INZAGHI STUDIAVA PURE DA GIOCATORE. C’E’ ARIA NUOVA: INTER DA TITOLO”