Calciomercato Inter, 100 milioni per Lautaro | C’è il nome dell’erede

Lautaro alle prese con il rinnovo ma non cessano le voci di interesse da parte di club esteri, Inter al vaglio dell’ipotesi di un sostituto promettente

L’esperienza di Lautaro Martinez nelle vesti di beniamino dell’Inter è destinata a proseguire ancora, forte dell’accordo sul rinnovo raggiunto con la dirigenza nerazzurra per il quale manca solo l’ufficialità. Nonostante ciò, neanche lui può ritenersi esente dall’essere considerato incedibile. Vedi, ad esempio, le passate cessioni di Lukaku ed Hakimi. Nel caso in cui dovesse realmente giungere la temibile offerta da 100 milioni proveniente dalla Premier League, l’Inter si ritroverebbe con le spalle al muro nell’indecisione se accettarla e darsi subito da fare per cercare il sostituto perfetto. Spunta dunque una pista che conduce direttamente nella Bundesliga austriaca.

Calciomercato Inter, Adeyemi dal Salisburgo al posto di Lautaro

In base a quanto riportato dall’instancabile ‘Bild’, l’Inter sarebbe interessato ad acquisire le prestazioni del centravanti tedesco di origini nigeriane Karim Adeyemi, in forze al Salisburgo nella massima divisione austriaca. Sulle sue tracce, tuttavia, ci sono altri big club europei quali Liverpool, Real Madrid, Borussia Dortmund e prima fra tutte il Bayern Monaco. I bavaresi sembrano aver già mosso le prime carte per portarlo in Germania, ma l’Inter potrebbe affidarsi al bottino incassato dalla eventuale cessione di Lautaro per affondare il colpo.