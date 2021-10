By

Il duello tra Inter e Milan si potrebbe spostare presto anche sul mercato. I rossoneri sono pronti a mettere i bastoni tra le ruote per un attaccante

Il Milan, così come il Napoli, sta provando a succedere all’Inter sul trono di campione d’Italia. I nerazzurri di Inzaghi però non abdicheranno tanto facilmente, e sono presto chiamati ad una reazione convinta per restare agganciati al treno di testa.

Calciomercato Inter, per Belotti pericolo Milan: lo sprint

Per Belotti, nel mirino di Beppe Marotta, può sprintare però proprio il Milan sfruttando la fede rossonera del bomber granata in scadenza a giugno 2022 e pronto a cambiare maglia a parametro zero.

Il Milan può anticipare tutti trovando un accordo sulla base di un quadriennale valido a partire della prossima stagione. Così facendo il club rossonero andrebbe a sottrarre dal mirino dell’Inter il centravanti della nazionale che è ormai al capolinea della sua avventura al Torino, club col quale è rientrato solo di recente a calcare i campi di Serie A in uno spezzone di gara contro il Napoli al Maradona. Il futuro di Belotti è tutto da decifrare.