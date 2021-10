Inter: Denzel Dumfries ad un paio di giorni dal match tra i nerazzurri e la Juventus si è espresso sulle sue ambizioni a Milano. I dettagli

Denzel Dumfries, ai microfoni di ‘Sport Mediaset’, ha spiegato la soddisfazione per la vittoria in Champions League e, in più, che non sente la pressione per aver preso il posto di Achraf Hakimi questa estate:

“La vittoria sullo Sheriff è stata importante, specialmente dopo il ko con la Lazio. E’ stato fondamentale essere tornati a vincere e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi. Era importante anche in ottica qualificazione, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Hakimi? Non sento la pressione, lui ha fatto un grande campionato la scorsa stagione. Ora è il mio turno, credo in me stesso e so che arriverà il mio momento”.