A due giorni dal big match Inter-Juventus, Allegri sembra avere già le idee chiare

Il successo in casa dello Zenit San Pietroburgo in Champions League, non fa altro che dare ulteriore morale alla formazione allenata da Massimiliano Allegri. La Juventus, infatti, con 3 vittorie in altrettante gare europee, stacca il pass per gli ottavi di finale. Domenica sera, però, big match a San Siro contro l’Inter.

I bianconeri arrivano al match Inter-Juventus dopo un filotto di risultati utili consecutivi in campionato: 4 vittorie consecutive ed un pareggio(Milan 1-1). Una Juventus ritrovata che arriva a Milano vogliosa di continuare su questa scia, ma troverà un’Inter altrettanto affamata di successo. In più San Siro sarà gremito e farà sentire la sua voce.

Inter-Juventus, Allegri ritrova Dybala. Il probabile undici bianconero

Per la sfida di domenica sera, Allegri recupera Paulo Dybala. L’argentino ha svolto la seduta odierna di allenamento e torna tra i giocatori a disposizione del tecnico toscano. Difficilmente partirà dal 1’, ma sicuramente lo vedremo a gara in corso. Tutto dipenderà dalla rifinitura di domani. Unico assente Adrien Rabiot.

Davanti a Szczesny, la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. De Ligt in panchina a quanto sembra. centrocampo a quattro con Cuadrado e Bernardeschi sulle corsie, Bentancour e Locatelli in mezzo. Morata e Chiesa completano il 4-4-2 disegnato da Max Allegri.