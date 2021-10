Inter: l’amministratore delegato dei nerazzurri Giuseppe Marotta ha dato la sua opinione su Romelu Lukaku e poi ha parlato del suo futuro

Giuseppe Marotta, ai microfoni del ‘Corriere della Sera’, è tornato a parlare della cessione di Romelu Lukaku e del conseguente acquisto di Edin Dzeko. Non è mancato un commento sul suo futuro all’Inter e dopo i nerazzurri:

“Lukaku? Lo vendo a 115 milioni e lo sostituisco con Dzeko a zero: sul campo non c’è questo divario. Lukaku è andato via per prendere il doppio, in Italia certe cifre non possono esistere. Inter da scudetto? Sì. Non dobbiamo dispensare illusioni, ma l’ambizione è parte integrante del club. Dopo 8 giornate è presto per i bilanci, ce la giochiamo con tutti“.