Inter e Milan ospiti di Sala: “Per nuovo stadio serve un piano preciso”

Torna in auge la questione stadio alla seduta tra i vertici del progetto, Sala chiede ad Inter e Milan investimenti poi promette sostenibilità ambientale

Si è tenuto un altro incontro a Palazzo Marino, in Milano, tra il sindaco Giuseppe Sala e i rappresentanti di Inter e Milan suoi ospiti, per discutere a tavolino della questione stadio. Il Comune, come viene spiegato in una nota, è ben consapevole dell’esigenza delle due società di disporre di un impianto sportivo che possa permettere loro di competere ai massimi livelli in ogni competizione ed intende appoggiare questo progetto. Va precisato, però, che è necessario trovare una soluzione che comprenda investimenti da parte dei club senza tralasciare l’impatto ambientale che la nuova opera debba avere a livello urbanistico.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, bomber con lo ‘scambio’ | Il Milan anticipa l’Inter

LEGGI ANCHE >>> Barella il nuovo Javier Zanetti

Stadio, altro incontro in programma al Comune con Inter e Milan

Le parti si sono già promesse di rivedersi presto per continuare la discussione sulla questione stadio ed iniziare ad affrontare i problemi tecnici legati alla sua costruzione. A prendere parte all’incontro ci potrebbero essere, come già accaduto, il CEO dell’Inter Antonello e il presidente del Milan Scaroni.