Calciomercato, bomber con lo ‘scambio’ | Il Milan anticipa l’Inter

Si accende il calciomercato in vista della finestra di gennaio. Per l’Inter è a forte rischio un affare a costo zero: tutta ‘colpa’ del Milan

Rischia davvero di non andare in porto un affare a zero, in Serie A, che l’Inter valuta ormai da diverso tempo. E la ‘colpa’ è tutta del Milan…

Il giocatore in questione è Andrea Belotti, non intenzionato a rinnovare il contratto con il Torino in scadenza a giugno 2022. I nerazzurri, come detto, fiutano il colpo a zero dopo essere stati a un passo dall’acquisto del centravanti sul finire della scorsa estate, ma il Milan sta letteralmente scombinando i piani.

LEGGI ANCHE >>> L’1-1 con la Juve fa ancora male: interisti furiosi anche con un giocatore

Calciomercato Inter, Belotti al Milan già a gennaio: ecco come

Stando a ‘Tuttosport’ i rossoneri vogliono provare a prendere Belotti già a gennaio, anticipando così la concorrenza dell’Inter e di altri club della Serie A. Domani, in occasione di Milan-Torino, le due dirigenze potrebbero far decollare la trattativa. Maldini e Massara potrebbero mettere sul piatto Pobega, già in prestito ai granata. Prestito che può essere allungato di un’altra stagione, con annesso inserimento di un diritto di riscatto e controriscatto. Belotti preferirebbe il Milan, del quale è notoriamente tifoso, all’Inter.