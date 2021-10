Supercoppa Inter-Juve, scoppia la polemica: “Vergogna”

Doppio disappunto della tifoseria juventina per una decisione relativa al match di Supercoppa contro l’Inter in programma il 5 gennaio a San Siro

Il match di Supercoppa Italiana tra l’Inter Campione d’Italia e la Juventus vincitrice della Coppa Italia si disputerà il prossimo 5 gennaio a San Siro, proprio in casa dei nerazzurri. Questa decisione ha sconvolto la tifoseria juventina che si è scagliata all’assalto dei piani alti della Lega con numerose polemiche sui social riguardanti non soltanto la chiara disparità dovuta al fattore campo ma anche un’altra motivazione che annulla il ‘vantaggio’ della Juventus sul Napoli. Infatti, la partita che vedeva impegnate queste ultime due compagini è in procinto di essere rinviata favorendo il recupero di quei giocatori partenopei altrimenti assenti per le gare internazionali di Coppa d’Africa. Di tutta risposta i tifosi interisti hanno fatto presente che la decisione di giocare una gara tanto sentita a San Siro è dovuta esclusivamente al fattore capienza.

Leggo che la finale di supercoppa da quest’anno tornerà probabilmente ad essere giocata a casa della vincitrice dello scudetto. Che è l’Inter. Dopo che la Juve l’ha vinto per 9 anni e ha fatto non so quante finali a Roma…Ma non leggo le lamentele degli interisti… — emmedi (@emme_di) October 26, 2021

Gli Juventini che si lamentano per la finale di Supercoppa a Milano non sapendo neanche che gli incassi verranno divisi e che si può raggiungere una capienza di 80000 posti, è la controprova che sanno di essere in torto dopo domenica sera… — Interista Forever (@InteristaForev4) October 26, 2021

9 anni in cui noi abbiamo vinto lo scudo, mai una volta che abbiamo giocato a casa nostra la Supercoppa Italiana. O estero o, se si restava in Italia, campo neutro o a Roma con la Lazio. Quando si torna a giocare a casa della squadra campione d’Italia? Quest’anno. Pagliacci — Davide ⚪⚫🦓🍝 (@dr91j) October 26, 2021

ma tutti gli juventino che piangono che si gioca a san siro lo sanno che è stata una decisione presa dei due club visto che san siro è più grande e avranno più incassi e si divideranno gli incassi 50% e 50%? #SupercoppaItaliana #supercoppa #interjuve #inter #juve — Mattia Barzaghi (@Mattia_Barza) October 26, 2021

Giornata iniziata così così, poi ho scoperto i tweet sulla Supercoppa e ora ho il sorriso stampato sul volto. Non fateli smettere, vi prego. — Rob (@7Robymar) October 26, 2021

La Supercoppa Italiana fa spostare #Juventus–#Napoli. E questo accade perché la #SerieA è troppo stupida per giocarla a inizio stagione, come ogni campionato normale — Marco Corradi (@corradone91) October 26, 2021

