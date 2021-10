Inter: i nerazzurri contro la Juventus non sono andati oltre il pareggio ma la prestazione rimane, soprattutto dal punto di vista difensivo

La partita di ieri ha lasciato sicuramente l’amaro in bocca. Tra Inter e Juventus, allo stadio ‘San Siro’, è terminata 1-1; dopo il vantaggio iniziale di Edin Dzeko, è arrivata la risposta su rigore di Paulo Dybala nel finale. Ad ogni modo, i nerazzurri portano a casa tante risposte a domande fino ad oggi irrisolte: fra queste, la tanto discussa fase difensiva. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, quella fase difensiva che non funziona: tutto (forse) smentito

L’Inter in difesa funziona. O almeno questo è quello che appare dalla partita di ieri sera contro la Juventus. Escludendo la leggerezza di Dumfries all’88’, la squadra allenata da Simone Inzaghi si è rivelata essere finalmente compatta e lucida in difesa come non accadeva ormai da tantissimo tempo.

Certo, rimane la delusione per una vittoria che era a portata di mano, ma i segnali sono positivi e di sicuro, questo conta più di tutto il resto, i nerazzurri sono in crescita. Esattamente come l’anno scorso, la speranza è quella di rimanere compatti in difesa e decisivi in attacco: tutto rimane in mano ad Inzaghi che, forse, proprio come Antonio Conte l’anno scorso riuscirà a rendere i nerazzurri pressoché inarrestabili.