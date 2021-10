Le dichiarazioni del tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli dopo la sconfitta con l’Inter

Nel post-partita con l’Inter, Aurelio Andreazzoli è andato all’attacco di Valeri ‘colpevole’ a suo dire di non aver segnalato a Chiffi l’intervento da rigore di D’Ambrosio ai danni di Bajrami.

“Non parlo mai degli arbitri, per me è una categoria da difendere. Però stasera chiedo cosa ci sia stato a fare Valeri al Var. O era distratto oppure non capisco: come fa a non richiamare Chiffi su quel rigore? Lo vedrebbe anche mio nipote Tommaso che ha quattro anni”. L’allenatore dell’Empoli ha da ridire pure sull’espulsione a Ricci: “Secondo me era da ‘arancione’…”.