Inter-Udinese: i tifosi nerazzurri non deludono, al Meazza saranno in 50000

Inter-Udinese, nonostante l’orario e la partita non di cartello si attendono 5000 tifosi allo stadio Giuseppe Meazza

Il prossimo weekend, si disputerà l’11esima giornata del campionato di serie A. L’Inter sarà impegnata alle ore 12.30 contro l’Udinese, allo stadio Giuseppe Meazza. In vista di questa partita, il club nerazzurro si attende almeno 50000 spettatori sugli spalti, nonostante l’ora di pranzo per disputare un incontro di calcio sia quella meno gradita da allenatori e tifosi. L’orario e l’incontro non di cartello, anche se l’Udinese non va per nulla sottovalutata, ha fatto decidere al club meneghino di vendere i biglietti a prezzi convenienti. Questo il messaggio ai propri tifosi da parte del sito ufficiale dell‘Inter: “Sarà un’occasione per vivere San Siro in famiglia approfittando delle promo sui biglietti per Under 18, Under 16 e Under 10 a partire da 10€. Inter-Udinese sarà anche la partita speciale Inter Club, con tante attività dedicate tutte da scoprire”.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Calciomercato Inter, affare in salita: discorsi avanzati col Bayern

Il club nerazzurro, raccomanda agli spettatori che si recheranno allo stadio, di avere tassativamente il Green Pass, possibilmente con il QR Code in formato digitale, per velocizzare la lettura. Per acquistare i biglietti di primo e secondo anello ancora disponibili si può utilizzare il sito online inter.it/tickets. Inoltre i tagliandi del terzo anello rosso sono disponibili a 10 euro.