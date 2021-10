Le ultime su un giovane talento che sta incantando in Europa. Si tratta di Karim Adeyemi del Salisburgo che piace anche all’Inter: la situazione

Questa stagione sta mettendo in luce il talento di diversi calciatori molto interessanti in tutta Europa. La Champions League resta poi l’espressione massima del talento continentale, con alcuni giovani di prospettiva che si stanno già facendo conoscere anche sui massimi palcoscenici. Uno di questi è Karim Adeyemi del Salisburgo che avrebbe incantato anche l’Inter.

Bomber 19enne tedesco di origini nigeriano che in Austria sta facendo vedere tutte le sue enormi qualità: senso del gol, tiro, posizionamento, velocità e quella cattiveria agonistica che già a quell’età porta ottimi benefici. Il tutto Adeyemi lo ha condito con ben 12 reti stagionali tra coppe e campionato, di cui ben 3 in Champions.

Calciomercato Inter, tutti pazzi per Adeyemi: avanza però il Bayern

Tutti pazzi per Adeyemi quindi, Inter compresa, ma secondo le informazioni raccolte da Interlive.it sarebbe eventualmente molto difficile per i nerazzurri portarselo a casa. La concorrenza è già enorme vista la giovanissima età e il grande potenziale del tedesco di origini nigeriane. Per i nerazzurri sarebbe stato addirittura ipotizzato come erede di Lautaro.

La scelta definitiva di Adeyemi dovrebbe essere il Bayern Monaco, al momento più avanti rispetto a tutte le altre, in particolare con il diretto interessato, per l’acquisto del suo cartellino che ha già una valutazione sui 40-50 milioni di euro.