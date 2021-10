Lautaro: “Sono molto contento di essere qui e di restarci così a lungo”

Inter, Lautaro Martinez ha esternato la sua felicità per il rinnovo del contratto e ha voluto abbracciare virtualmente tutti i suoi tifosi

L’Inter ha ufficializzato il rinnovo di Lautaro Martinez fino al 2026. Il giocatore incasserà 6 milioni di euro di stipendio annui, più un ulteriore bonus di 1 milione di euro in caso di eventuali obiettivi raggiunti sia personali, che di squadra. Il calciatore ha esternato la sua gioia con un video messaggio dedicato ai suoi tifosi. Queste le due parole: “Sono molto contento di essere qui e di restarci così a lungo. Mando un forte abbraccio a tutti i tifosi nerazzurri. Forza Inter!”.

I supporter nerazzurri si augurano che la prossima estate non accada per Lautaro quello che è accaduto con Romelu Lukaku, che dopo aver promesso di rimanere a Milano, ha poi tradito andando al Chelsea. Inoltre l’argentino, nonostante i suoi 5 gol in campionato, non sembra essere ancora in grandissima condizione, anche se più mentale che atletica. Nella sfida con l’Empoli, a parte un Vicario in gran spolvero che gli ha parato tutto, la sua gara è stata altalenante anche se è suo l’assist per il 2-0 di Dimarco.