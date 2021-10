Sgarbo all’Empoli e multa salata per l’Inter, il giudice ha deciso

L’Inter paga il prezzo della bravata di un gruppo di tifosi che hanno ostacolato il corretto svolgimento del gioco in occasione della partita contro l’Empoli

La società nerazzurra figura tra le tre punite dal giudice sportivo incaricato per comminare le sanzioni sportive in seguito allo svolgimento delle gare della oramai trascorsa decima giornata. In particolare, l’Inter si ritrova a dover pagare una salata multa da 10 mila euro per aver i propri sostenitori utilizzato intorno al 20′ del secondo tempo un fascio di luce laser contro un calciatore della squadra avversaria, ovvero l’Empoli, ostacolando di fatto il corretto svolgimento del gioco. Punite anche Sampdoria (15 mila euro) e Venezia (5 mila).

Giudice sportivo, nell’elenco dei cattivi anche de Vrij

A rigor di cronaca va sottolineato come il difensore de Vrij sia stato inserito nella lista degli ammoniti per la prima volta dall’inizio della stagione in seguito ad Empoli-Inter; mentre hanno ricevuto una giornata di stop Ampadou, Ricci e Palomino.