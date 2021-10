Calciomercato, Inter scatenata | Lautaro, Barella e altre quattro firme

E’ il momento dei rinnovo in casa Inter: ieri ufficializzato Lautaro, in arrivo poi quello di Barella e di altri quattro nerazzurri

L’Inter blinda i suoi big. Dopo Lautaro Martinez, sta per firmare il rinnovo anche Nicolò Barella. Il nuovo accordo scadrà nel giugno 2026 e a meno di sorprese verrà ufficializzato la prossima settimana, prima dell’attesissimo derby col Milan.

Si attendono poi novità sul fronte Brozovic. Sarebbe slittato l’incontro col suo entourage ma rimane comunque grande ottimismo circa la possibilità di giungere a un accordo. Il croato potrebbe prolungare fino al 2024/2025 alle cifre di Barella, 5 milioni netti a stagione.

Inter, da Marotta ad Ausilio: rinnova anche la dirigenza

Non solo i calciatori, l’Inter blinda anche il management in scadenza a giugno. Rinnovi in dirittura fino al 2025 per i vari Marotta, Ausilio, Baccin e Antonello.