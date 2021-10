Inter-Udinese, designato il team arbitrale

L’organo tecnico della CAN A facente parte dell’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la undicesima giornata di Serie A Inter-Udinese

La gara Inter-Udinese in programma questa domenica 31 ottobre alle ore 12:30 e valevole per la undicesima giornata di Serie A verrà arbitrata dal fischietto Juan Luca Sacchi della Sezione di Macerata. Come riporta la nota diramata dall’organo tecnico dell’AIA che si occupa delle designazioni, l’abile fischietto verrà coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Rocca. Quarto uomo Paterna, in sala VAR Di Paolo e Bresmes.

LEGGI ANCHE >>> Incontro per il nuovo stadio | Arriva il doppio annuncio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter scatenata | Lautaro, Barella e altre quattro firme

I precedenti di Sacchi con Inter e Udinese in Serie A

L’arbitro Sacchi non ha registrato alcuna designazione in occasione di un match cui ha preso parte l’Inter, quantomeno non in Serie A. L’unico ricordo risale ad un lontano Inter-Pordenone della stagione 2017/2018 valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, terminata poi sul risultato di 5-4 dopo i calci di rigore. Sono invece due i precedenti con l’Udinese: una vittoria ed una sconfitta con un solo cartellino giallo estratto. Statistiche piuttosto scarne per determinare un quadro preciso con le due compagini.