A meno di clamorose sorprese il futuro di Eriksen sarà lontano dall’Inter. Nelle ultime ore trova conferma la voce di uno scambio in Olanda

E’ quasi se non del tutto impossibile che Eriksen possa tornare a calcare i campi di Serie A con la maglia dell’Inter. Per il danese si parla di un possibile ritorno all’Ajax, dove si mise in mostra ai massimi livelli. A differenza dell’Italia, in Olanda è permesso ai calciatori con defibrillatore di scendere in campo, di continuare in sostanza la carriera da professionista.

Il divorzio tra il classe ’92 e l’Inter dovrebbe avvenire dietro la risoluzione del contratto attualmente in scadenza a giugno 2024. Nella giornata di ieri, però, ‘calciomercatonews.com’ ha avanzato l’ipotesi di un clamoroso scambio, ipotesi confermata stamane da ‘Tuttosport’. Eriksen ai ‘Lancieri’, Onana alla corte di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, Onana per il dopo Handanovic: scambio con Eriksen ‘conviene’ anche all’Ajax

Onana non ha firmato alcun contratto con l’Inter ma, come noto, è il prescelto e di fatto ‘bloccato’ per l’eredità di Samir Handanovic. L’Ajax sta pensando di reintegrarlo in prima squadra considerato l’infortunio di Stekelenburg, nonostante le proteste dei tifosi e ben sapendo che non esiste alcun margine per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Morale della favola: lo scambio, comunque non così semplice come appare e di cui si potrebbe cominciare a ragionare fra qualche settimana, converrebbe a entrambe le società.